Brauchen wir denn eigentlich Fieber?

Wenn Keime in den Organismus eindringen, setzt sich die körpereigene Abwehr in Bewegung: Über die Botenstoffe des Immunsystems erhält etwa das Gehirn ein Signal, die Temperatur zu erhöhen, denn Viren, Bakterien und andere Parasiten sind an die normale Körpertemperatur von 36 bis 37 Grad angepasst.