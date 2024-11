Hoch ansteckend: Rotaviren legen Volksschule lahm

Schule wird desinfiziert

Mit 21. November, sprich gestern, ordnete die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See deshalb wegen Verdachts von Rotaviren die Schließung der Volksschule Gols an. Aus medizinischer Sicht ist es erforderlich, dass die Räumlichkeiten der Schule mindestens 48 Stunden geschlossen bleiben. Das gesamte Schulgebäude wird von einem professionellen Reinigungsunternehmen desinfiziert, am Montag sollte der Spuk vorbei sein.