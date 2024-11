Aus für Gratis-Camping am Attersee ist jetzt fix

Wer in den vergangenen Jahren in den Sommermonaten einen Badetag auf einer öffentlich zugänglichen Badefläche am Attersee verbringen wollte, musste Glück haben: Vor allem an den Wochenenden im Juni sowie im gesamten Juli und August über war es für Gäste etwa aus Linz oder Wels ein Roulette-Spiel, einen freien Parkplatz zu ergattern.