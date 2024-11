Neuer Vorstoß: Babler will Beitrag von Vermögenden

Trotz der angespannten Budgetsituation in Österreich hat SPÖ-Chef Andreas Babler am Mittwoch betont, dass sich der Staat nicht in die Krise hineinsparen dürfe. „Wenn jetzt der Staat auch noch zu sparen beginnt, würgen wir den Konjunkturmotor endgültig ab“, warnte der rote Klubobmann im Nationalrat. Vielmehr denkt Babler nun wieder Steuern für Vermögende an.