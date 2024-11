Finanzminister Mayr will Amt mit Demut ausüben

Die bisherige Koalition war am Mittwoch bemüht, die eigene Arbeit in einem positiven Licht darzustellen. Österreich sei in Sachen Wirtschaftskraft immer noch unter den besten in Europa, sagte Beamtenminister Werner Kogler (Grüne). Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) verwies auf die schwierigen Zeiten, in denen das Land gewesen sei. Mehrere Krisen hätten bewältigt werden, das Bundesheer aufgerüstet werden müssen.