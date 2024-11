Scherenattacke: Opfer bittet um milde Strafe

Wie so oft ist auch in diesem Prozess ein eskalierender Beziehungsstreit Thema. In Wien griff eine junge Frau zur Schere und verletzte ihren Freund damit. Trotz Trennung ist der 34-Jährige vor Gericht sicher: „Sie hat das nicht mit Absicht gemacht.“ Und trägt so zu einem milden Urteil bei.