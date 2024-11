Heißer Satireabend und coole „Cops“ am Wochenende

Großartige Unterhaltung steht am Wochenende in OÖ auf dem Programm: Mit der Polizei auf Augenhöhe kann man etwa bei „Coffee with Cops“ in Linz reden, ein satirischer Weihnachtsabend wird mit Ferry Öllinger und Rudolf Habringer in Leonding geboten, und Kinder werden entweder beim Familienmusical „Schneekönigin“ in Bad Ischl oder beim Theaterstück „Charlotte Ringlotte“ in Traun verzaubert.