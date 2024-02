Momfluencerin wegen Kindesmisshandlung verurteilt

Tagelang kein Essen und Wasser für Buben

Dem zwölfjährige Russell gelang im Sommer 2023 die Flucht vor dem Martyrium - er rannte aus dem Haus der Geschäftspartnerin seiner Mutter, Jodie Hildebrandt zu Nachbarn. Diese erkannten Spuren der Misshandlung an dem Buben und alarmieren die Behörden. Er berichtete von schweren Misshandlungen: So soll er körperlich gequält und gezwungen worden sein, in der Sommerhitze ohne Schuhe im Freien zu arbeiten und mehrere Tage lang in der prallen Sonne zu stehen. Zudem habe er tagelang kein Wasser und auch keine Nahrung bekommen.