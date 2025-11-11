Charme, Tiefgang und Witz: Whoopi Goldberg wird 70

Aktiv ist sie noch bis heute, wenn auch nur semifreiwillig. Der Ruhestand klingt für Whoopi, die am 13. 11., ihren 70. Geburtstag feiert, attraktiv, ist aber monetär nicht möglich. „Noch geht es nicht. Ich kann es mir nicht leisten“, gab sie gegenüber „Entertainment Tonight“ bekannt. Fixe Einnahmen bekommt sie seit knapp zwei Dekaden als eine der Moderatorinnen in der US-Talkshow „The View“, wo sie mit klaren Ansichten und ihrer Meinung gerne aneckt, was vor allem den Fans der „alten Whoopi“ nicht so gut gefällt. Die Schauspielerei hat Goldberg mittlerweile stark zurückgeschraubt.