Elf Tote und kein Mörder: Massaker bleibt Rätsel

Illegales Fleisch und Schnaps

Der Landwirt soll – wie in der Nachkriegszeit nicht unüblich – Fleisch, Schnaps und andere Güter vom Hof aus schwarz verkauft und sich einen nicht unbeachtlichen Reichtum angeeignet haben. Mit den Russen – das Gebiet stand unter sowjetischer Besatzung – wurde ihm ein äußerst gutes Verhältnis nachgesagt. Sie kannten nicht nur die Kinder bestens, sie profitierten auch von Esterkas illegaler Produktion. Die meisten Experten gehen davon aus, dass diese Soldaten nichts mit den Morden zu tun hatten.