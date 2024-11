So knapp schrammte Wien an der Katastrophe vorbei

Mittlerweile ist der Vorfall an der Strecke der U1 knapp 17 Stunden her, doch die Aufräumarbeiten sind weiterhin in vollem Gang. „Die Feuerwehr unterstützt beim Abtransport des Zuges. Die Gleise, die Stromschiene, die Zugsicherungsanlage und das Bauwerk werden in Folge auf Schäden überprüft“, erklären die Wiener Linien Mittwochvormittag. Das Team tue alles, um den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.