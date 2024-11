Nach Brand bei U1 droht bald nächstes Öffi-Chaos

Die Temperaturen sollen auf etwa 1 bis 3 Grad Celsius fallen, was in Verbindung mit Schneefall und möglicher Glätte die Situation verschärfen könnte. Bereits in der Vergangenheit haben kleinere Schneemengen in Wien zu Staus, Verzögerungen und überfüllten Öffis geführt​. Für Verkehrsteilnehmer ist es somit einmal mehr ratsam, mehr Zeit einzuplanen, auf den Winterdienst zu achten und, wo möglich, alternative Verkehrsmittel oder Homeoffice in Erwägung zu ziehen.