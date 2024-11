Kurioser Prozess nach einer „Attacke“ mit 12 km/h

Eigentlich bereiste der 60-jährige Wiener am 23. August das Burgenland nur, um sich in der Oper im Steinbruch „Aida“ anzuhören. Gestern war er wieder da, und zwar in Eisenstadt, um sich am Landesgericht wegen Nötigung zu verantworten – kurz gesagt, er war an jenem Sommerabend zu faul gewesen, einen Fußmarsch von 300 Metern auf sich zu nehmen.