60-Jährige nach Wochen tot in Wohnhaus gefunden

Der Fall in Frannach macht betroffen. Eine 60-jährige Einheimische, die zuletzt am 17. Oktober gesehen wurde, wurde von einem Bekannten Mitte November auf der Polizeiinspektion Kirchbach als vermisst gemeldet. Bei einer Nachschau machten die Polizisten am vergangenen Wochenende die schreckliche Entdeckung.