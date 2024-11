Jünger aussehen mit „Wunderwaffe“ ganz ohne OP

„Wir müssen nicht alle aalglatt aussehen, aber mein Ziel ist es, dass Frauen auch ganz ohne Make-up außer Haus gehen können und sich trotzdem wohlfühlen.“ Genau das ist ihr Job. Und Tamara Möstl macht ihn seit 40 Jahren gemeinsam mit neun Angestellten in ihrem Kosmetikinstitut in Urfahr. „Unsere Kunden sind zwischen 15 und 90 Jahre. Bei allen wird eines zuerst gemacht: die Hautanalyse sowie eine Bestandsaufnahme. Ich muss erfahren, wie die Kundin versorgt ist mit Mineralstoffen und Spurenelementen. Im Gesicht spiegeln sich die diversen Organe wider. Auch das gehört zur Kosmetik“, so die 56-Jährige.