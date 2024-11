WKStA erhebt Anklage gegen Ex-Landesrat Rüdisser

In seiner Funktion als Landesstatthalter und Wirtschaftslandesrat soll Rüdisser „die Zuwendung soll korruptionsstrafrechtlich relevanter Vorteile mit Verantwortlichen des Wirtschaftsbundes Vorarlberg mit dem Vorsatz vereinbart“ haben, sich dadurch in seiner Tätigkeit als Amtsträger beeinflussen lassen und diese Vorteile in der Folge auch angenommen haben, so der Vorwurf.