Wirtschaftsbund Vorarlberg: Ex-Chef zeigt sich an

Unter dem 2017 in Pension gegangenen Natter wurden im Hinblick auf die mittlerweile eingestellte Wirtschaftsbund-Zeitung „Vorarlberger Wirtschaft“ Konstruktionen eingegangen, die aktuell heftig kritisiert und von verschiedenster Seite - auch von der Finanz - untersucht werden, berichtet der „Standard“. An nicht-versteuertem Rückersatz an Versicherungsprämien sollen 72.000 Euro an Natter gezahlt worden sein. Den hinterzogenen Steuerbetrag habe er gleichzeitig mit seinem Schreiben auf sein Abgabenkonto eingezahlt, wurden Natters Angaben zitiert.