Wirtschaftsbund-Zeitung erscheint ohne Inserate

Der Wirtschaftsbund Vorarlberg (WB) präsentiert am 4. Dezember sein neues Magazin. Das hat WB-Direktor Christoph Thoma am Dienstag bekannt gegeben. Das Magazin trägt denselben Titel wie die 2022 eingestellte Wirtschaftsbund-Zeitung, nämlich „Vorarlberger Wirtschaft“. Man wolle über das Magazin transparent mit den Mitgliedern kommunizieren und eine standortrelevante Debatte zu wirtschaftspolitischen Herausforderungen führen, so Thoma. Inserate gibt es keine.