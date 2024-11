Streik angedacht: Wie gut geht‘s Beamten wirklich?

Am Montag starteten die Gehaltsverhandlungen der Beamten. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) verlangt dabei eine nachhaltige Erhöhung der Gehälter und Zulagen und stellt sogar einen Streik in Aussicht. Krone+ hat sich angesehen, wie es um das Beamtentum in Österreich bestellt ist und ob Jammern tatsächlich angebracht ist.