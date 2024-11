Beamten-KV: Schwierige Verhandlungen begonnen

Letztlich kam am Montag Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) persönlich zu den Gesprächen. Ob er diese auch abschließen wird, ist fraglich. Denn er wechselt in rund zwei Wochen in die EU-Kommission nach Brüssel. In Richtung der Beamtenvertreter meinte er heute, dass große Forderungen im Vorfeld von Gesprächen „nicht zielführend“ seien.