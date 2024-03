Angestellte oder Beamte: Wer verdient gesamt mehr?

Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist die Arbeitsplatzsicherheit ein großes Thema. Beamten können hinsichtlich dieser beruhigt in die Zukunft blicken. Doch zahlt sich eine Beamtenlaufbahn auch finanziell aus? Krone+ hat die Gehaltsentwicklung zweier Personen in der Privatwirtschaft und im Beamtentum gegenübergestellt. Das Ergebnis verblüfft.