Beamte sollen Beitrag zur Budget-Sanierung leisten

Dazu Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker: „Ich finde, dass jene, die einen Beitrag leisten können, das jetzt auch tun sollen.“ Sie wisse sehr gut, dass Beamte und Vertragsbedienstete für den Staat viel tun. „Allerdings“, so Krakers zentrales Argument, „müssen sich Beamte auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine Sorgen um ihre Beschäftigung machen.“ Daher sollten die Beamten diesmal „mit einer Null-Lohnrunde einen Beitrag zur Budgetsanierung leisten, so Kraker. Denn das Ergebnis der Gehaltsverhandlungen habe unmittelbare Auswirkungen auf das nächste Budget.