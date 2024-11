Steiner-Vorstoß trifft auf keine Gegenliebe

„Seltsamer Vorschlag“

Grünland und insbesondere landwirtschaftliche Flächen ungeschaut in Bauland umwidmen zu können, sei ein „seltsamer Vorschlag“. „Außerdem würden mit dem Vorhaben von Steiner alle Regeln der Raumplanung über Bord geworfen werden, zum Beispiel was Landschaftsschutz oder Naturschutz betrifft“, wird erklärt. Erst vor Kurzem habe der ÖVP-nahe Gemeindebund einen kommunalen Bodenschutzplan beschlossen, in dem auch die Einführung einer Baulandmobilisierungsabgabe gefordert werde. Dabei habe es nur eine Gegenstimme gegeben – die von Steiner.