Neue „Garantie“ soll leistbaren Wohnraum schaffen

Viele Flächen in privater Hand

Der Grund dafür: Der Raumplanungsbeirat lehnt Umwidmungen ab, wenn es in einer Gemeinde bereits viele bestehende Bauland-Grundstücke gibt. Allerdings sind diese Flächen meist in privater Hand, werden nicht verkauft oder nur zu einem hohen Preis. Die Gemeinde hat dabei keine Einflussmöglichkeiten. Der Vorschlag von Steiner sieht daher vor, dass den Kommunen seitens des Landes grünes Licht bei Bauland-Umwidmungen garantiert wird.