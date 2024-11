Sammlerin hatte zwei „Todespilze“ im Korb

Des einen Leid, des Schwammerl Freud: Die häufigen Niederschläge im diesjährigen Herbst mögen vielen Landsleuten schon auf die Nerven gegangen sein, für die Pilze war die lang anhaltende Feuchtigkeit, gepaart mit den sinkenden Temperaturen nach dem Sommer, hingegen der ideale Nährboden. „So vielfältig wie heuer war das Pilzwachstum schon ewig nicht mehr“, sagt Albert Kapun von der Pilzberatung der Stadt Linz. Und so machten sich die guten Bedingungen für Steinpilze, Parasole und Co. auch zahlenmäßig bemerkbar: „Wir hatten heuer fünfmal so viele Beratungen wie im Vorjahr, in den letzten eineinhalb Monaten waren es zirka 160“, sagt Kapun.