Alkolenker zog Spur der Verwüstung durch Stadtteil

„Sachschadenunfall mit Fahrerflucht“ – so wurde eine Linzer Polizeistreife am Freitag gegen 18.30 Uhr in die Wiener Straße beziehungsweise Dauphinestraße alarmiert. Während der Ermittlungen langten bei der Exekutive immer mehr Hinweise ein: Ein Auto sei in der Landeshauptstadt auf Felgen unterwegs und verursache andauernd Unfälle.