Fernduell um die Ländle-Krone

Sowohl die Emser als auch die Rothosen müssen am letzten Spieltag vor der Pause noch einmal reisen, beide haben lösbare Aufgaben vor sich. Hohenems spielt bei Nachzügler Kitzbühel. Die Dornbirner gastieren in Schwaz. „Unser Ziel ist es natürlich, als beste Vorarlberger abzuschließen. Und dafür werden wir wohl einen Sieg brauchen“, stellt FCD-Coach Eric Orie klar, „meine Mannschaft hat in dieser Saison bisher sowohl positiv als auch negativ überrascht – wir werden sehen, was es heute wird.“