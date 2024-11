Jüngste Kandidatin zur Landtagswahl kommt von SPÖ

Wahlkampf online

„Meine Hauptthemen in meinem Wahlkampf werden das Hallenbad Neusiedl am See sein, ich möchte mich für bessere politische Bildung an Schulen einsetzen und eine Bezirks-Jugendgruppe gründen und forcieren“, erzählt sie. Sie findet es wichtig alle Jugendliche, die politisch interessiert sind und sich engagieren wollen, abzuholen. Ihren Jugendwahlkampf startet die 18jährige Neudorferin mit einer Online-Jugendumfrage auf Instagram und TikTok über ihre Kanäle, sowie online über google forms. „Dort eben, wo ich die jungen Leute erreichen kann“, schmunzelt sie. Sie möchte wissen, was die Jugend im Bezirk tatsächlich bewegt. „Wir ticken anders als die Älteren und es gibt viele verschiedene Gruppen mit verschiedenen Befindlichkeiten.“