Ständig unter Strom: Wenn Körper und Geist leiden

Vor Urzeiten war Stress ein entscheidendes „Werkzeug“, um in bedrohlichen Situationen schnell zu reagieren. Doch heute sind es weniger wilde Tiere als vielmehr der Leistungsdruck, Zeitmangel und stetig wachsende Erwartungen, die diese Reaktion auslösen. Stress an sich ist also nicht schlecht, doch wenn der Körper ständig auf „Alarmbereitschaft“ läuft, entsteht ein Teufelskreis aus Überlastung und gesundheitlichen Problemen. Langfristiger Stress kann den Körper dauerhaft belasten und kann zu ernsthaften physischen und psychischen Störungen führen.