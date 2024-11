Darum will auch Musk Bonus für E-Autos abschaffen

Das Übergangsteam des designierten US-Präsidenten Donald Trump will Insidern zufolge die Steuergutschrift von bis zu 7500 Dollar für den Kauf von Elektrofahrzeugen im Rahmen einer umfassenden Steuerreform streichen. Und das, obwohl mit Elon Musk just der Chef des E-Auto-Produzenten Tesla eine wichtige Rolle in Trumps Regierung spielen wird.