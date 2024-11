Musk mischt sich in Italiens Migrationspolitik ein

Auf Beschluss eines Gerichts in Rom musste Italien, wie berichtet, abermals Migranten aus einem eigens gebauten Lager in Albanien aufnehmen, wo über ihren Asylantrag entschieden werden sollte. Sieben Männer aus Bangladesch und Ägypten wurden mit einem Schiff der Küstenwache in die Hafenstadt Brindisi gebracht. Zuvor hatte die Justiz entschieden, dass eine Internierung außerhalb Italiens nicht rechtens sei. Für die italienische Premierministerin wiegt der Rückschlag sogar noch schwerer als ein erstes Urteil aus dem vergangenen Monat. Damals durften bereits 16 Männer aus dem Lager in Albanien weiter nach Italien. Die Richter setzten sich nun auch über einen neuen Erlass hinweg, mit dem die Regierung versucht hatte, ihr Vorhaben zu retten.