Gewalt bei der Demo: Es kann überall passieren

Aus der Praxis weiß der Experte, dass eine richtige Entscheidung in der Drucksituation nicht immer leicht zu fällen ist. „Man kann im Vorfeld so viel planen, wie man will. Ganz oft ergeben sich nicht zu erwartende Dinge, die eine blitzschnelle Entscheidung erfordern. Es genügt dann oftmals nur eine falsche Handlung und schon entsteht eine Dynamik, so wie es im Film gezeigt wird.“ Hobmeier war in ihrer Rolle als interne Ermittlerin vor allem wichtig, dass nicht zu stark Partei ergriffen wird. „Natürlich wurde viel über Polizei gesprochen, über Härte, politische Gesinnungen, die immer wieder aufpoppen in Statistiken. Vielleicht haben wir es unter uns geschafft, mehrere zwischen den Fronten zu werden.“