50 Lucky-Luke-Originale werden versteigert

In Paris werden erstmals 50 Zeichnungen der weltbekannten Comicserie Lucky Luke versteigert. Die Schätzungen für jede Zeichnung liegen zwischen 20.000 und 70.000 Euro, so das Auktionshaus Christie‘s. Die Versteigerung am 15. November wird mit viel Spannung erwartet, denn noch nie wurde ein Original des Künstlers Morris versteigert.