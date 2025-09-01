Partnerin betäubt und vergewaltigt: 7 Jahre Haft

Aufgetaucht waren diese Bilder aber erst zehn Jahre später, als in Norddeutschland ein Vergewaltiger-Netzwerk aufgedeckt wurde. Die Nutzer tauschten sich auf Plattformen darüber aus, wie sie Frauen unbemerkt betäuben und vergewaltigen können. Eine zentrale Rolle nahm dabei ein Deutscher ein, dem seine Ehefrau 15 Jahre lang unbewusst zum Opfer fiel. „Im Jahr 2013 habe ich den Herren aus Deutschland kennengelernt“, erklärt der nun angeklagte 42-Jährige. Von ihm erhielt der jetzt Österreicher auch die K.-o.-Tropfen für seine Schandtat ...