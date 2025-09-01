Shootingstar passiert Hoppala bei erstem Podium

Hadjar und Verstappen scherzten

Hadjar tangiert ein möglicher Aufstieg in das Red-Bull-Hauptteam neben Verstappen wenig. „Ich möchte nicht neben Max fahren. Ich mag ihn nicht“, sagte Hadjar, der schon als Kind ein Foto mit seinem Vorbild machte, mit einem Augenzwinkern und grinste. Verstappen sah es ähnlich. „Schrecklich“, sagte der Weltmeister über die Aussicht, den Franzosen mit algerischen Wurzeln als Teamkollegen zu haben, betonte aber direkt: „Ich mache nur Spaß.“ Hadjar habe sich das Podium absolut verdient. „Isack bringt den Job zu Ende und das ist einfach fantastisch zu sehen“, sagte Verstappen, der bei seinem Heimrennen Zweiter geworden war. Dessen Teamkollege Yuki Tsunoda belegte wieder nur den neunten Platz.