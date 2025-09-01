Vorteilswelt
ÖFB-Cup

Nachtragsspiele für Sturm, Rapid und WAC fixiert

Fußball National
01.09.2025 13:21
(Bild: GEPA)

Der ÖFB hat neue Spieltermine für Sturm, Rapid und dem WAC fixiert.

Das Nachtragsspiel der 4. Runde zwischen Meister Sturm Graz und der WSG Tirol in der Fußball-Bundesliga findet am 3. Dezember um 20.30 Uhr statt. Das teilte die Liga am Montag mit. Die Partie war aufgrund des Play-off-Einsatzes der Grazer in der Champions-League-Qualifikation verschoben worden.

ÖFB-Cup-Spiele
Der ÖFB legte unterdessen die Termine der Cup-Zweitrundenspiele für die drei in der Europacup-Qualifikation im Einsatz gewesenen Bundesligisten fest. Der WAC ist am 16. September bei der SVG Reichenau-Innsbruck zu Gast. Tags darauf tritt Sturm Graz in Vorarlberg beim SC Röthis und Rapid bei der SV Oberwart an.

Nachtragsspiele für Sturm, Rapid und WAC fixiert
