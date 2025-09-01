Nachtragsspiele für Sturm, Rapid und WAC fixiert

Shootingstar passiert Hoppala bei erstem Podium
Kuriose Szene
Der ÖFB hat neue Spieltermine für Sturm, Rapid und dem WAC fixiert.
Das Nachtragsspiel der 4. Runde zwischen Meister Sturm Graz und der WSG Tirol in der Fußball-Bundesliga findet am 3. Dezember um 20.30 Uhr statt. Das teilte die Liga am Montag mit. Die Partie war aufgrund des Play-off-Einsatzes der Grazer in der Champions-League-Qualifikation verschoben worden.
ÖFB-Cup-Spiele
Der ÖFB legte unterdessen die Termine der Cup-Zweitrundenspiele für die drei in der Europacup-Qualifikation im Einsatz gewesenen Bundesligisten fest. Der WAC ist am 16. September bei der SVG Reichenau-Innsbruck zu Gast. Tags darauf tritt Sturm Graz in Vorarlberg beim SC Röthis und Rapid bei der SV Oberwart an.
