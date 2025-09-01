Nachtragsspiele für Sturm, Rapid und WAC fixiert

Das Nachtragsspiel der 4. Runde zwischen Meister Sturm Graz und der WSG Tirol in der Fußball-Bundesliga findet am 3. Dezember um 20.30 Uhr statt. Das teilte die Liga am Montag mit. Die Partie war aufgrund des Play-off-Einsatzes der Grazer in der Champions-League-Qualifikation verschoben worden.