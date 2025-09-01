Australien verbietet Sojasoße-Fischerl aus Plastik

Gefahr für echte Meerestiere

Denn diese seien auch für Meereslebewesen sehr gefährlich, die sie mit Nahrung verwechseln könnten, zitierte der „Guardian“ die Meeresökologin Nina Wootton von der Universität Adelaide. „Wenn sie sich noch nicht in Mikroplastik zersetzt haben und in ihrer ganzen Form im Wasser treiben, können andere Organismen, die Fische dieser Größe fressen, sie für einen echten Fisch halten – und verschlucken.“