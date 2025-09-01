Flugzeug mit von der Leyen musste ohne GPS landen

Die Landung sollte am Sonntagnachmittag in Plowdiw erfolgen. Wie die „Financial Times“ berichtete, musste die Maschine eine Stunde lang über dem Airport kreisen, weil die Navigationsdienste nicht funktionierten. „Wir können bestätigen, dass es GPS-Jamming gab“, erklärte eine Sprecherin der Europäischen Kommission. Bei so einem Sabotageakt wird der Empfang des Satellitensignals gestört.