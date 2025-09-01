Flugzeug mit von der Leyen musste ohne GPS landen

Bei einem Landeanflug der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag in Bulgarien hat der Pilot mit analogen Karten landen müssen. Das Navigationssystem des Flugzeugs wurde komplett lahmgelegt. Ein Störmanöver von Russland soll dafür verantwortlich sein.
Die Landung sollte am Sonntagnachmittag in Plowdiw erfolgen. Wie die „Financial Times“ berichtete, musste die Maschine eine Stunde lang über dem Airport kreisen, weil die Navigationsdienste nicht funktionierten. „Wir können bestätigen, dass es GPS-Jamming gab“, erklärte eine Sprecherin der Europäischen Kommission. Bei so einem Sabotageakt wird der Empfang des Satellitensignals gestört.
Schließlich habe der Pilot die Entscheidung getroffen, nur mithilfe von analogen Karten zu landen. „Seit Februar 2022 gibt es einen deutlichen Anstieg von [GPS]-Störungen und neuerdings auch von Spoofing-Vorfällen“, erklärte dazu die bulgarische Flugsicherungsbehörde. „Diese Störungen stören den genauen Empfang von [GPS]-Signalen und führen zu verschiedenen betrieblichen Herausforderungen für Flugzeuge und Bodensysteme.“
Störfälle deutlich gestiegen
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementierte einen Sabotageakt. Er erklärte der „Financial Times“, dass die „Informationen falsch sind“. Der Zeitung zufolge seien jedoch die Störfälle in der Ostsee und den osteuropäischen Staaten nahe Russlands deutlich gestiegen. Nicht nur Flugzeuge, sondern auch Schiffe und Zivilisten seien davon betroffen.
Die EU-Kommissionspräsidentin war am Sonntag von Warschau nach Buldgarien geflogen, um dort Premierminister Rossen Scheljaskow zu treffen. Auch eine Munitionsfabrik wurde besichtigt. Von der Leyen erhofft sich von der Reise durch die EU-Anrainerstaaten zu Russland eine bessere Sicherheitsstrategie.
