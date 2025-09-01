Transfer-Chaos: Neue Namen beim FC Bayern im Spiel

Die Situation spitzt sich jedenfalls zu, am Montagabend schließt das Transferfenster. Wie unter anderem Sky berichtet, laufen noch die Gespräche mit Nicolas Jackson. Der FC Chelsea nahm von seinem Transfer-Veto Abstand und erwägt nun einen Verkauf des Stürmers. Somit gibt’s für den FC Bayern, der eine Leihe des Senegalesen angestrebt hatte, doch noch eine Hintertür.