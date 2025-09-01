Vorteilswelt
Neben Nicolas Jackson

Transfer-Chaos: Neue Namen beim FC Bayern im Spiel

Deutsche Bundesliga
01.09.2025 13:33
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat aktuell einiges zu tun.
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat aktuell einiges zu tun.(Bild: AP/Matthias Schrader)

Transfer-Chaos beim FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister sucht am „Deadline Day“ intensiv nach einer Offensiv-Verstärkung! Während ein Deal mit Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson noch immer nicht vom Tisch ist, kommen nun neue Namen ins Spiel. 

Franculino, 21-jähriger Stürmer, vom dänischen Europa-League-Teilnehmer FC Midtjylland, soll beim FC Bayern München rund um Sportdirektor Christoph Freund hoch im Kurs stehen. Wie das dänische Portal „bold.dk“ berichtet, gab’s sogar bereits ein Angebot über eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Es heißt jedoch, dass die Münchner damit bei Midtjylland abgeblitzt sind.

Franculino (li.)
Franculino (li.)(Bild: AFP/BO AMSTRUP)

Auch Ademola Lookman soll ein großes Thema in München sein. „The Athletic“ und Sky berichten von einer geplanten Leihe mit Kaufoption. Die Italiener wollen aber nur direkt verkaufen oder mit einer Kaufpflicht verleihen.

Ademola Lookman
Ademola Lookman(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Die Situation spitzt sich jedenfalls zu, am Montagabend schließt das Transferfenster. Wie unter anderem Sky berichtet, laufen noch die Gespräche mit Nicolas Jackson. Der FC Chelsea nahm von seinem Transfer-Veto Abstand und erwägt nun einen Verkauf des Stürmers. Somit gibt’s für den FC Bayern, der eine Leihe des Senegalesen angestrebt hatte, doch noch eine Hintertür.

Kehrt Guiu nach London zurück? 
Hintergrund sei, dass der Premier-League-Klub bis zum Transferschluss womöglich selbst noch einen Stürmer holen werde. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, peilt Chelsea eine Rückkehr des nach Sunderland ausgeliehenen Marc Guiu an. Landet Jackson dann am Ende vielleicht doch noch beim FC Bayern?

