Alko-Lenker mit Probeschein stürzte in Bachbett

Zeugen zerrten die Insassen aus dem Auto

Statt stehenzubleiben, lenkte er sein Fahrzeug geradeaus weiter und kam von der Straße ab. Der Familienwagen schlitterte eine drei Meter hohe Böschung hinab und kam schließlich am Dach im „Rachauer Bach“ zum Stillstand. Zeugen eilten zum Auto und konnten die Insassen aus dem Wrack zerren. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Alle drei Insassen dürften leichte Verletzungen erlitten haben. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.