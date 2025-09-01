Alko-Lenker mit Probeschein stürzte in Bachbett

Brenzliger Unfall am Sonntagabend in Sankt Margarethen bei Knittelfeld: Ein 26-jähriger Grazer überholte mit Frau und Tochter (3) am Rücksitz mehrere Fahrzeuge, als er die Kontrolle über den Familienwagen verlor und in einen Bach stürzte. Wie sich herausstelle, war der 29-Jährige alkoholisiert und mit Probeführerschein unterwegs gewesen.
Gegen 19.40 Uhr am Sonntagabend war ein 26-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf der L554 in Fahrtrichtung Knittelfeld unterwegs. Ebenso im Auto: seine 27-jährige Lebensgefährtin und seine dreijährige Tochter. Laut Zeugenaussagen überholte er kurz vor einer Kreuzung drei vor ihm fahrende Pkws – dabei dürfte er eine Stopptafel übersehen haben.
Zeugen zerrten die Insassen aus dem Auto
Statt stehenzubleiben, lenkte er sein Fahrzeug geradeaus weiter und kam von der Straße ab. Der Familienwagen schlitterte eine drei Meter hohe Böschung hinab und kam schließlich am Dach im „Rachauer Bach“ zum Stillstand. Zeugen eilten zum Auto und konnten die Insassen aus dem Wrack zerren. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Alle drei Insassen dürften leichte Verletzungen erlitten haben. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.
Alkoholisert und mit Probeschein unterwegs
Ein mit dem 26-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Außerdem war er Probeführerscheinbesetzer. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Feuerwehren Knittelfeld, Rachau und Sankt Margarethen bei Knittelfeld und Apfelberg, im Einsatz mit 42 Kräften und acht Fahrzeugen, führten die Fahrzeugbergung durch.
