Australien: Unterstützer verstecken den Täter

„Den Mörder zu unterstützen, ist ein eigenes Verbrechen“

Sie hätten sich „aus welchen Gründen auch immer“ dafür entschieden, dem schwer bewaffneten Mann Unterschlupf zu gewähren und sich nicht bei der Polizei zu melden. Kahan wollte nicht sagen, ob die Polizei von einem oder mehreren Helfern ausgeht. Er machte auch keine näheren Angaben dazu, worauf die Ermittler ihre Erkenntnisse zu den mutmaßlichen Helfern des Mannes stützen. „Sie begehen ein äußerst schweres Verbrechen, wenn Sie Dezi Freeman Unterschlupf gewähren oder ihm bei der Flucht helfen“, appellierte er an die mutmaßlichen Komplizen des Verdächtigen.