„Terror-Teenie“: Behörden ignorierten Warnsignale

Die Folgen wären unvorstellbar gewesen, hätte der damals 17-jährige Ali K. seinen Terroranschlag am Wiener Hauptbahnhof am 11. September 2023 tatsächlich verübt. Er stand bereits mit gezücktem Messer am Tatort, als ihn dann doch der Mut verließ. Er suchte Zuflucht in einer Moschee, wo ihn schließlich die Spezialeinheit WEGA festnehmen konnte.