Terror-Teenie erneut in Haft: „Alles ein Irrtum“

„Denken Sie immer noch so?“ – „Nein.“ So antwortete der nun 18-Jährige bei seinem Prozess im April auf die Nachfrage der Richterin betreffend seine radikale Gesinnung. Das dürfte so aber nicht ganz stimmen – erneut fand der Verfassungsschutz einschlägiges Material, das von Ali K. gepostet worden sei. Nach gerade einmal einem halben Jahr in Freiheit sitzt er nun wieder in Untersuchungshaft.