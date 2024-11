Schallenberg trifft Kolesnikowas Schwester

Gehört hat Chomitsch schon lange nichts mehr von ihrer Schwester. Der letzte Kontakt fand im Februar 2023 statt, berichtet sie am Montag. Von Gefangenen, die im vergangenen Monat freigelassen wurden, wisse sie, dass sich Maria Kolesnikowa in Isolationshaft befinde. Diese kleine, stinkende Zelle sei nur mit einem Waschbecken und einem Loch als WC ausgestattet. Ihre Schwester habe demnach auch sehr viel Gewicht verloren und wiege nur mehr 45 Kilogramm. Briefe könne sie nicht empfangen, sondern sie werden vor ihren Augen zerrissen, erzählt Chomitsch. Mindestens sechs „populäre“ politische Gefangene würden unter ähnlichen schrecklichen Bedingungen festgehalten, u.a. Sergei Tichanowsky, Viktor Babariko und Maxim Snak. Mindestens sieben Gefangene seien in den vergangenen vier Jahren in belarussischer Haft gestorben.