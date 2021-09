11 Jahre Haft für Lukaschenko-Gegnerin Kolesnikowa

Mit Händen in Handschellen Herz geformt

Kolesnikowa und Snak mussten bei dem Prozess in der Hauptstadt Minsk in einem Gitterkäfig sitzen. Zu der Verhandlung hinter verschlossenen Türen waren nur Staatsmedien zugelassen - nicht aber Familienangehörige. Die Urteilsverkündung am Montag war dagegen öffentlich. Vor dem Gerichtsgebäude bildete sich eine lange Menschenschlange. Am letzten Prozesstag formte Kolesnikowa mit ihren Händen in Handschellen ein Herz in dem vergitterten Glaskasten (siehe Video unten).