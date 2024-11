Israel entdeckt unter Friedhof Hisbollah-Tunnel

Nur eineinhalb Kilometer von Israel entfernt

In der unterirdischen Kommandozentrale entdeckten die IDF Kommando- und Wohnräume sowie Waffenlager, die mit Waffen und Kampfausrüstung gefüllt waren. Bei einem Einsatz in dem Gebiet entdeckten Soldaten der mehrere Tunnelschächte, die zu der Anlage führten, was zur Freilegung des gesamten Tunnelsystems, das nur eineinhalb Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt war, führte.