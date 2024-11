Musk telefonierte bei Trump bereits mit Selenskyj

Trump stellte in Aussicht, Musk mit der Senkung der Staatsausgaben zu betrauen. Noch hält der 53-Jährige aber keinen Regierungsposten – war aber trotzdem bei dem Telefonat dabei. Das Trump-Team versuchte sich über das „Wall Street Journal“ in Schadensbegrenzung: Musks Teilnahme an dem Gespräch sei nicht geplant gewesen. Er sei einfach in den Raum gekommen, als Trump und Selenskyj gesprochen hätten. Das wirft eine neue Frage auf: Kann der reichste Mensch der Welt einfach so beim bald wieder mächtigsten Mann der Welt hereinspazieren?