Musk wegen Ein-Million-Dollar-Verlosung verklagt

Gericht stoppte Musks Geldgeschenke an Wähler nicht

Einem Staatsanwalt ist es indes nicht gelungen, die umstrittene Geldvergabe zu stoppen. Ein Richter in Philadelphia lehnte den Antrag auf eine einstweilige Verfügung ab. Die Entscheidung hat eher eine symbolische Bedeutung, denn die tägliche Vergabe von einer Million Dollar endete ohnehin mit dem Wahltag am Dienstag.