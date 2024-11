Von „Opfern“ erfundene Überfälle keine Seltenheit

Immer wieder gibt es erfundene Angriffe und Überfälle in Oberösterreich. Vor einem Jahr stach sich eine Joggerin (21) in der Linzer Fröbelstraße ein Messer in den Bauch: „Ein Räuber hat mich niedergestochen.“, so die junge Frau. Heuer im März gab sie zu, alles erfunden zu haben. Motiv: Sie habe zeigen wollen, wie gefährlich es im Linzer Franckviertel ist.