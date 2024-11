Neue Firmenzentrale ist auch ein „Platzwunder“

Eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich in der Lederergasse in Linz war es diese Woche so weit: MIC, der Spezialist für Zoll- und Exportkontroll-Software, nahm am Montag das Firmenrestaurant in seiner neuen Zentrale in Betrieb, am Freitag bezogen die ersten 60 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze. „In den nächsten zwei Wochen ziehen dann gestaffelt unsere weiteren Kollegen ein“, sagt Ursula Schöneborn-Siligan.